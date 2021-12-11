Владивосток, 11 декабря 2021, 09:32 — REGNUM Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России зашёл в Манилу (Филиппины) чтобы на пути домой пополнить материальные запасы и продовольствие. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.
Пополнив запасы в филиппинском порту «Адмирал Пантелеев» продолжит переход в главную базу ТОФ.
Как сообщало ИА REGNUM, в близи индонезийского острова Ве в Тихом океане завершились совместные военно-морские учения «ARNEX-2021». На манёврах с участием кораблей Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея и Мьянмы Россию представлял большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев».
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