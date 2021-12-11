Владивосток, 11 декабря, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России зашёл в Манилу (Филиппины) чтобы на пути домой пополнить материальные запасы и продовольствие. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

U.S. Navy Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев»

пресс-служба ВВО «Корабль возвращается в пункт базирования во Владивосток после участия в первых в истории совместных военно-морских учениях России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — «ARNEX-2021», которое проводилось в районе острова Ве у берегов Индонезии».

Пополнив запасы в филиппинском порту «Адмирал Пантелеев» продолжит переход в главную базу ТОФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в близи индонезийского острова Ве в Тихом океане завершились совместные военно-морские учения «ARNEX-2021». На манёврах с участием кораблей Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея и Мьянмы Россию представлял большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев».