Омск, 11 декабря, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Омске местного жителя задержали по подозрению в убийстве одного человека общеопасным способом и покушении на убийство второго. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл ночью 6 декабря.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пешеходный переход

21-летний подозреваемый на пересечении улиц на автомобиле ВАЗ-21 074 сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по регулируемому переходу. В результате один из потерпевших — 43-летний мужчина с тяжёлыми травмами был госпитализирован, попал в кому, затем скончался. Второй получил перелом лучевой кости.

По данным следствия, наезд был умышленным из-за конфликта, произошедшего между задержанным и потерпевшими в расположенном рядом с перекрёстком кафе.

«Когда мужчины покинули заведение, обвиняемый сел за руль своего автомобиля, совершил на них наезд, после чего бросил машину и скрылся в неизвестном направлении», — отметили в управлении.