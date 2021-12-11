Москва, 11 декабря, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела о ДТП в Сочи с участием Ксении Собчак закончено. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-центре МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

«Следователем следственной части СУ УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела о резонансном ДТП, которое произошло 9 октября около 21:00 на автодороге Адлер — Альпика Сервис в Адлерском районе Краснодарского края», — говорится в сообщении.

Также указывается, что уголовное дело было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и добавляется, что по нему были признаны потерпевшими пять человек.

Кроме этого, отмечается, что причиной автомобильной аварии стало нарушение водителем автомобиля Mercedes правил дорожного движения. При этом уточняется, что ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД (ч. 3 ст. 264 УК РФ), водитель пребывает под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября на трассе под Адлером при выполнении обгона водитель Mercedes, в котором находилась Ксения Собчак, выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с автомобилем Volkswagen. В результате этого погибла пассажирка Volkswagen.