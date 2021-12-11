Киев, , 09:24 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что главной целью Киева является «обеспечение безопасности в Донбассе». Об этом 11 декабря он сообщил Foreign Affairs.

По его словам, США и страны Европы ведут переговоры с российским лидером Владимиром Путины, чтобы «выиграть время для укрепления Украины» — до такой степени, что «РФ лишится реальной возможности для «нападения» на территорию Украины».

«Цель Украины простая: мир через силу», — написал он. Он добавил, что только в таком случае получится добиться мирного урегулирования на Донбассе, а Украина сможет стать частью ЕС и НАТО. «В случае вторжения на Украину Запад введет жесткие санкции против РФ», — считает Кулеба.

Кроме того, он призвал Запад «активизировать усилия по сдерживанию РФ», и западные государства уже якобы работают «над масштабным планом по сдерживанию».