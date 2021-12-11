Бусиа, 11 декабря 2021, 09:27 — REGNUM Власти Уганды арестовали 61 беженца на границе с Кенией в районе города Бусиа. Как сообщается, они пытались незаконно проникнуть на территорию Кении из-за ужасных условий проживания в лагере беженцев.
Беженцы проехали 387 километров от лагеря Кьяка в Западной Уганде до границы с Кенией.
Он добавил, что беженцы «наслаждаются жизнью» в Уганде и лишь погоня за деньгами побуждает их покинуть страну.
Власти Бусиа считают, что попытки незаконного пересечения границ с Кенией требует усиления надзора в лагерях беженцев. Ранее Уганда, в которой проживает около 1,4 миллиона беженцев, получила международное признание за разработку и реализацию высокоэффективной политики в отношении беженцев.