Бусиа, Уганда, 11 декабря, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Власти Уганды арестовали 61 беженца на границе с Кенией в районе города Бусиа. Как сообщается, они пытались незаконно проникнуть на территорию Кении из-за ужасных условий проживания в лагере беженцев.

Беженцы проехали 387 километров от лагеря Кьяка в Западной Уганде до границы с Кенией.

«В первой группе было 24 человека, во второй — 37, всего — 61. По их словам, они прибыли из Руанды и Бурунди. Их обманули, сказав, что Кения закрывает некоторые лагеря беженцев и дает людям, жившим там, деньги для поиска жизни в других местах», — сообщил председатель Комитета безопасности по городу Бусиа Джон Рекс Очила.

Он добавил, что беженцы «наслаждаются жизнью» в Уганде и лишь погоня за деньгами побуждает их покинуть страну.

«Мы бежим за помощью, чтобы мои дети могли нормально питаться, мы могли найти работу. Мои дети страдают», — рассказал один из беженцев.

«Бегу из-за проблемы голода. Плюс я страдаю от хронического заболевания и не получал никаких лекарств. Они нам дают всего тринадцать тысяч шиллингов, а цены на еду выросли. Этих денег не хватает и на два дня, а я диабетик», — поделился другой беженец.

Власти Бусиа считают, что попытки незаконного пересечения границ с Кенией требует усиления надзора в лагерях беженцев. Ранее Уганда, в которой проживает около 1,4 миллиона беженцев, получила международное признание за разработку и реализацию высокоэффективной политики в отношении беженцев.