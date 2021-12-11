Москва, , 09:20 — REGNUM Камеры безопасности дорожного движения в России смогут использоваться для фиксации новых нарушений ПДД, включая опасное вождение. 11 ноября об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект нового ГОСТа, который может быть утверждён в 2022 году.

Дорожные камеры Rostgrupp.ru

По данным издания, новый госстандарт с требованиями к дорожным камерам разрабатывается Научным центром безопасности дорожного движения МВД России. В новом ГОСТе будет расширен перечень нарушений, которые могут фиксироваться с помощью дорожных камер.

Проект предусматривает включение в перечень нарушения в виде превышения средней скорости движения. Подобная практика уже применялась в России, но от неё отказались в 2021 году. Новый стандарт должен уточнить условия вынесения штрафов при этом нарушении.

В случае утверждения проекта ГОСТа в имеющемся виде дорожные камеры также смогут использоваться для фиксации опасного вождения. Санкции за это нарушение ещё не внесены в КоАП, но включены в проект новой редакции кодекса, подготовленный Минюстом РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что штрафы за опасное вождение могут составить до 10 тыс. рублей.

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