Манила, , 09:18 — REGNUM «Адмирал Пантелеев» — большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) — совершил заход в порт Манила (Филиппины). Об этом 11 декабря передает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Илью Колесникова.

Корабль возвращается в пункт базирования во Владивосток после участия в первых военно-морских учениях РФ и стран АСЕАН — «ARNEX-2021», которые проходили у берегов Индонезии.

«Адмирал Пантелеев» совершил плановый заход в порт Манила для пополнения материальных запасов и продовольствия. После этого корабль продолжит переход на главную базу ТОФ.