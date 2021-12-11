Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Экс-глава администрации Белого дома США Марк Медоуз передал спецкомитету Палаты представителей (занимается расследованием штурма Капитолия 6 января) презентацию, в которой Дональду Трампу рекомендовалось объявить ЧП в области нацбезопасности, чтобы вернуться на пост президента. Об этом 11 декабря пишет The Guardian.

В презентации содержались рекомендации, которым Трамп должен был следовать, чтобы стать президентом на новый — второй — срок. Так, сенаторов и членов конгресса должны были проинформировать об иностранном вмешательстве в выборы, после чего Трамп мог объявить ЧП, признав электронное голосование недействительным.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание конгресса США. В результате погибли 5 человек.