Париж, , 09:15 — REGNUM Жители стран Африки южнее Сахары тратят значительную часть доходов на оплату образования для своих детей. При этом многие из них не могут получить образование из-за отсутствия возможности оплатить обучение. Об этом говорится в новом докладе ЮНЕСКО, пишет BBC Swahili.

Одним из ярких примеров является Гана, где около 13% семейных расходов уходит на оплату обучения в школе. В целом, в странах Африки родителям приходится покрывать около 40% расходов на образование своих детей.

ЮНЕСКО также отмечает, что существует растущий риск увеличения неравенства и лишения граждан возможности получать образование. По словам автора доклада Маноса Антониниса, пандемия COVID-19 еще сильнее ударила по доходам населения Африки, в результате чего плата за обучение стала для многих недоступной роскошью.

Как отмечается, около 8% семей в африканских странах с низким и средним уровнем доходов вынуждены брать в долг, чтобы оплатить обучение для своих детей в школе. Этот показатель еще выше в Уганде и Кение, где более 30% семей вынуждены брать кредиты на покрытие расходов на школьное образование.

ЮНЕСКО призывает правительства предоставлять бесплатное 12-летнее школьное образование для всех африканцев, не имеющих возможность позволить себе платное обучение в школе.