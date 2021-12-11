Варшава, 11 декабря, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что, по его мнению, России необходимо чётко определить свои взаимоотношения с европейскими странами. Он сказал об этом 11 декабря в беседе с итальянской газетой la Repubblica.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

По словам Моравецкого, в настоящее время Россия «исследует границы дозволенного» и якобы намеревается «разделить Европу».

«Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы», — сказал глава польского правительства.

Также он отметил, что в случае если страны Запада дадут согласие на запуск газопровода «Северный поток — 2» в Европу, это будет свидетельством их слабости, так как указанный трубопровод, как считает Моравецкий, якобы «должен был стать символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой».

«Время уступок закончилось. На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций», — добавил премьер-министр Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря стало известно, что гипотетический военный конфликт России и Украины может повлечь за собой блокировку проекта газопровода «Северный поток — 2» администрацией нового германского канцлера Олафа Шольца.