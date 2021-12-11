Москва, , 09:09 — REGNUM Решение по законопроектам о введении QR-кодов в России будет зависеть от ответов представителей правительства на вопросы, которые звучат в обществе, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«В понедельник, 13 декабря состоятся заседания фракций в Государственной думе. В них будут участвовать представители правительства. Принятие решения о дальнейшей судьбе законопроектов будет во многом зависеть от того, какие ответы будут даны на вопросы, которые звучат в обществе», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он считает правильным обсуждать эти законопроекты и вырабатывать решения исходя из позиции, которую озвучил глава государства: президент всегда подчеркивал, что необходимо не навязывать, а убеждать, доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь, отмечал важность добровольности прививок — любое навязанное решение можно обойти.

«О результатах — проинформирую», — заверил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительственные законопроекты вызвали широкий общественный резонанс. Часть граждан уверены, что QR-коды — это не про здоровье.

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