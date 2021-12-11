Улан-Удэ, , 09:08 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявлено 237 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 72 329.

Коронавирус Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 201 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 а сутки ровно 400 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 66 087 человек. По данным на 11 декабря, в числе контактных лиц остаются 13 745 жителей республики.