Москва, , 09:07 — REGNUM В столице России, Москве, 11 декабря, ожидается до — 13 градусов мороза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в мегаполисе днем составит — 11 … — 13, переменная облачность, местами — гололедица. Ветер будет восточный — юго-восточный: до 10 м/с.

В России экстремальные погодные условия, волны тепла и засушливые периоды будут становиться все более интенсивными, заявил в интервью"Радиоточка НСН» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«К 2050 г. Москва переместится и по климату будет похожа на сегодняшний климат Ростова-на-Дону. … Повышение температуры будет происходить во многих городах, к этому нужно готовиться. Глобальные изменения климата будут растянуты во времени, это произойдет через 20−30 лет», — добавил Шувалов.