Вашингтон, 11 декабря, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Администрация США решила продать Греции четыре новых многоцелевых корабля типа MMSC (Multi-Mission Surface Combatant) и провести модернизацию входящих в состав греческого флота фрегатов типа MEKO. Об этом 10 декабря сообщило управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности, также отвечающее за поставки военной техники и оружия по межправительственным контрактам.

Фрегат ВМС Греции Hydra Class (Meko 200HN)

По данным ведомства, стоимость четырёх новых кораблей, которые запросили Афины, составляет $6,9 млрд. Модернизация четырёх фрегатов типа MEKO обойдётся Греции ещё в $2,5 млрд, что доводит общую сумму контракта до $9,4 млрд.

Вашингтон считает, что участие в обновлении греческого флота будет способствовать «поддержке целей внешней политики и национальной безопасности США за счёт помощи в усилении безопасности союзника по НАТО», являющегося важным партнёром Соединённых Штатов «в деле обеспечения политической стабильности и экономического развития в Европе». После официального уведомления, которое администрация направила в Конгресс США, законодатели имеют 30 дней на изучение и возможное блокирование данного контракта.

Напомним, что стремление Греции нарастить свою военную мощь вызвано ростом напряжённости в отношениях с Турцией в Восточном Средиземноморье и Эгейском море.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты и Греция продлили действие соглашений о сотрудничестве в сфере обороны.