Москва, , 08:59 — REGNUM Разработанный для Международной космической станции многоканальный гиперспектральный комплекс прошёл полный цикл испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Московского физико-технического института (МФТИ).

Вид с МКС на Землю Vk.com/roscosmos

Разработка комплекса проведена на базе лаборатории космической оптико-электронной аппаратуры «Элфокс» МФТИ по заказу ракетно-космической корпорации «Энергия». Для создания прибора потребовалось более трёх лет.

Комплекс будет отправлен на МКС в 2022 году. Члены экипажа, которые будут сопровождать прибор и работать с ним на станции, уже проходят соответствующее обучение.

Новый комплекс будет использоваться для съёмки наземных объектов в диапазоне 180 спектральных каналов. Получаемая с помощью комплекса информация сможет использоваться в различных целях: от определения состава лесного массива, до контроля уровня загрязнения акваторий.

В МФТИ отмечают, что новый прибор не имеет отечественных аналогов. Комплекс не уступает по своим характеристикам зарубежным изделиям, превосходя их в каких-то аспектах.