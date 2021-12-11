* запрещённая в России организация

Кабул, , 08:57 — REGNUM Официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергают заявления СМИ об обещании создать инклюзивное правительство в четырехмесячный срок к марту 2022 года.

Согласно афганскому информационному агентству «Шафакна», «News 18 India» процитировала некий источник, который сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали создать всеобъемлющее правительство в Афганистане к марту 2022 года на своей последней встрече с посланником США Томасом Уэстом. Но представитель Исламского Эмирата назвал это сообщение необоснованными слухами и сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действуют независимо при принятии решений.

Билал Карими, заместитель пресс-секретаря Исламского Эмирата, заявил:

«Мы отрицаем сообщения, распространяемые по этому поводу. Правительство Исламского Эмирата самостоятельно принимает решения, и это является правом афганского народа на принятие решений».

Однако некоторые политологи считают, что формирование правительства на широкой основе поможет талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получить признание международного сообщества.

Джавед Сангдел, эксперт по международным отношениям, сказал:

«Международное сообщество и американцы, для оправдания своей внутренней политики, перед своим народом и союзниками, требуют создания инклюзивного правительства в Афганистане, и выступают экспертами в потребностях Афганистана».

Абдул Хак Хомед, политический аналитик, сказал:

«Для того, чтобы Исламский Эмират решил текущие проблемы, необходимо проводить нашу внешнюю политику и дипломатическую деятельность таким образом, чтобы это удовлетворяло принципам международного сообщества».

В настоящее время новое правительство Афганистана сталкивается с серьезными проблемами в установлении официальных отношений с миром, в том числе с соседями Афганистана. Кабул называет задержку в установлении таких отношений несправедливой, но международное сообщество поставило Кабулу условия для выполнения этого, включая формирование инклюзивного правительства.