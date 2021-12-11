Киев, , 08:56 — REGNUM Проведения на Украине всеобщего референдума по вопросу Донбасса не исключил украинский президент Владимир Зеленский. Он заявил об этом 10 декабря в интервью телеканалу «1+1».

Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа 2». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

"Я не исключаю референдум по Донбассу в целом, и тут вопрос не о статусе. У нас может такое быть в жизни, это может быть относительно Донбасса, относительно Крыма, это может быть в целом о прекращении войны», — сказал он.

Также украинский президент отметил, что в настоящее время ни одна страна не предлагала Киеву проведения такого рода референдума, однако, по словам Зеленского, это возможно.

«На сегодня этого нет точно, то есть тут нет никаких секретов у меня от общества. Я бы с такими вещами не шутил», — добавил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все страны Запада поддерживают введение санкций против России, прикрываясь своими циничными мотивами.