Кабул, , 08:54 — REGNUM Розмари Ди Карло, заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству, заявила, что организация продолжит оказывать помощь Афганистану и «не бросит афганцев».

Завершая свой трехдневный визит в Кабул, она сказала, что Организация Объединенных Наций будет продолжать поддерживать афганцев в построении открытого, справедливого и мирного общества, сообщает информационное агентство «Шафакна».

Во время своего визита в Афганистан Ди Карло встретилась с представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), рядом политиков, лидерами женщин и членами гражданского общества.

Согласно заявлению ООН, заместитель генерального секретаря подчеркнула продолжающееся присутствие и деятельность агентств ООН в Афганистане, и сказала, что организация будет поддерживать афганцев в нынешней тяжелой гуманитарной ситуации.

«Организация Объединенных Наций присутствует в Афганистане с 1949 года, и, как показал недавний кризис, мы не намерены бросать афганский народ», — сказала она.

По словам Ди Карло, гуманитарная ситуация в Афганистане значительно ухудшилась по сравнению с прошлым годом. Она сказала, что помимо увеличения объемов помощи, ООН работает с международными финансовыми учреждениями для разрешения кризиса ликвидности в стране и предотвращения полного политико-экономического коллапса Афганистана.

По словам Ди Карло, на встрече с высокопоставленными представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) она подчеркнула необходимость участие всех афганцев, особенно женщин, религиозных групп и этнических меньшинств, в управлении страной и в общественной жизни.

Заместитель Генерального секретаря ООН добавила, что создание открытого для всех Афганистана, приверженность обязательствам в области прав человека и решимость бороться с терроризмом имеют важное значение, и афганцы и весь мир хотят видеть практические действия в этом направлении.

Розмари Ди Карло также выразила озабоченность по поводу положения женщин и девочек в Афганистане. По ее словам, женщины и девушки в Афганистане помимо возможности учиться и работать, хотят вносить свой вклад в общественную жизнь.

По данным ООН, 23 миллиона афганцев в настоящее время находятся под угрозой голода, и если такая ситуация сохранится, к середине 2022 года около 97% афганцев будут жить за чертой бедности.