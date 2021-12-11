Кабул, , 08:51 — REGNUM Ряд бывших прокуроров в провинции Панджшер заявляют, что находятся под домашним арестом после того, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взял под свой контроль страну. Между тем официальные лица правительства, возглавляемого"Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сославшись на всеобщую амнистию, заявили, что обеспечивают безопасность всех людей.

Ахмад (псевдоним) несколько лет работал прокурором в апелляционной прокуратуре Панджшера. Официально он еще не уволен. В беседе с газетой «8 Собх» Ахмад сказал, что из-за угроз его безопасности со освобожденных заключенных и негативного отношения «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к прокурорам и судьям, он в уже более четырех месяцев находится под домашним арестом и в неведении относительно своей дальнейшей судьбы.

Он добавил, что освобожденные заключенные думали, что прокуратура приговорила их к лишению свободы по личным мотивам.

«Вот уже более четырех месяцев, из-за недавних событий, наша судьба не определена, — сказал Ахмад. — Ряд бывших заключенных, которые были освобождены, жаждут мести. Мы находимся под домашним арестом и время от времени вынуждены переезжать в другой дом».

Между тем, Зармина (псевдоним), которая несколько лет работает прокурором в Панджшере, также сообщила газете «8 Собх»: «Помимо угроз нашей безопасности, нам не выплатили зарплату за четыре месяца. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как и в других ведомствах, не разрешает женщинам работать в прокуратуре. Мы призываем правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избавить нас от неопределенности, и если мировое сообщество оставит без внимания вопросы нашей безопасности, мир станет свидетелем еще большего развала прокуратуры».

Прокуроры утверждают, что они неоднократно обращались к официальным лицам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с просьбой обеспечить безопасность и вернуться к своим обязанностям, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что бывшим правительственным прокурорам и судьям нет места в их правительстве.

Между тем, Саид Хости, официальный представитель министерства внутренних дел правительства, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили всеобщую амнистию и обеспечат безопасность всех, включая прокуроров.

«Мы заверяем сотрудников бывшего правительства, что Исламский Эмират объявил амнистию, обеспечит их безопасность и даст им возможность жить в своей стране, и мы будем нести ответственность, если у них возникнут какие-либо проблемы», — добавил он.

С другой стороны, Муштари Данеш, директор департамента по предотвращению домогательств в отношении женщин Генеральной прокуратуры, также выразила обеспокоенность тем, что сотрудники агентства столкнулись с серьезными угрозами безопасности со стороны освобожденных заключенных, заявив, что более 20 прокуроров по всей стране были убиты неизвестными боевиками. По словам Данеш, возглавляемое «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительство еще не расследовало убийства прокуроров.

«Первым актом Исламский Эмират безоговорочно освободил заключенных», — сказала она. «Их освобождение — серьезная угроза для прокуратуры. К сожалению, с тех пор мы потеряли около 20 наших коллег в результате преднамеренных нападений, а Исламский Эмират вообще не рассматривал их дела и не арестовал преступников».

Эти опасения возникли, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заняли города и открыли ворота тюрем для заключенных после падения предыдущего правительства; эти действия неоднократно вызывали обеспокоенность прокуроров и судей.