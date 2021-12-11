Грозный, , 08:43 — REGNUM С призывом к правоохранительным органам дать правовую оценку заявлениям режиссёра Александра Сокурова о республиках Северного Кавказа в составе РФ обратился 10 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграмм-канале.

Рамзан Кадыров Kremlin.ru

«Я посоветовал бы Сокурову прочитать не свой американский листочек с чушью, с которого он зачитывал антироссийские тезисы, а новейшую историю Чеченской Республики, жители которой 23 марта 2003 года на референдуме решили быть в составе Российской Федерации», — написал в своем сообщении Кадыров.

Также он добавил, что во второй раз на миллионном митинге в Грозном жители республики подтвердили свое желание связать будущее с Россией.

«Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации! Точка! На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера», — почеркнул глава Чечни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее режиссёр Александр Сокуров в ходе встречи президента России Владимира Путина с советом по правам человека заявил, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими и в связи с этим предложил отпустить всех, кто «не хочет жить с нами в одном государстве».