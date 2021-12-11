Челябинск, , 08:40 — REGNUM В Челябинске неизвестная женщина представилась сотрудницей Пенсионного фонда и похитила 500 тыс. рублей у 90-летнего мужчины. Об этом сообщает областной главк МВД.

Кража денег

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По данным полиции, женщина позвонила ему по стационарному телефону и сообщила о том, что гражданину якобы начислена надбавка к пенсии в размере двух тысяч рублей и нужно обменять деньги на купюры нового образца. Через некоторое время она пришла к нему домой. Мужчина предъявил ей имеющиеся у него 500 тыс. рублей, а затем отвлёкся на телефонный звонок. После этого женщина сказала, что забыла в офисе печать и придёт позже, и скрылась с его деньгами.

Теперь по факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленницу ищут.