Лондон, , 08:40 — REGNUM Рейтинг одобрения деятельности премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона упал до рекордно низких показателей за период его работы на указанном посту, проблему усугубил скандал с рождественской вечеринкой на Даунинг-стрит, проведенной в условиях карантина в декабре 2020 года. Об этом 10 декабря сообщил на своем сайте социологический институт YouGov, который провел соответствующее исследование.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Опрос проводился с 8 по 9 декабря. В поддержку Джонсона высказались только 24% респондентов. При этом 66% опрошенных заявили, что относятся негативно к деятельности британского премьер-министра. Таким образом, рейтинг главы правительства составил отрицательный результат (-42), что на 11 пунктов ниже, чем было зафиксировано при предыдущем опросе, приводившемся в середине ноября.

Максимальный рейтинг одобрения политики Джонсона (+29) был зарегистрирован в апреле 2020 года, когда мир и страну охватила пандемия коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря советник Бориса Джонсона Аллегра Страттон подала прошение о своей отставке из-за скандала с рождественской вечеринкой на Даунинг-стрит, 10, которая прошла с нарушением карантина, действующего в Лондоне в декабре 2020 года.

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