Киев, 11 декабря, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Украинские власти при поддержке своих партнёров на Западе разрабатывают новый план сдерживания России, но он в основном сохранит старые очертания: Москве сделают предупреждение, а если это не поможет, то будут введены санкции. Об этом 10 декабря написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для журнала Foreigh Affairs.

Василий Иванов ИА REGNUM — План операции

«Первый компонент — отправить четкие политические сигналы Москве», — сказал он, подразумевая сигналы о том, что «суверенитет и территориальная целостность Украины не обсуждаются».

Затем, по словам Кулебы, последуют «суровые санкции», которые сейчас разрабатывают западные стратеги. Эти рестрикции Киев планирует обрушить на Россию в случае гипотетического вооруженного конфликта между двумя странами.

Главной целью Украины в этом «противостоянии» Кулеба назвал принуждение России к миру силовым путём, а также вступление своей страны в НАТО и Евросоюз.

Ранее глава украинского МИД заявил, что план по созданию новых неприятностей для России должен включать укрепление обороноспособности Украины путём закупок вооружений на Западе.