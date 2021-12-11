Москва, , 08:34 — REGNUM XXVI церемония вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» прошла на сцене Государственного Кремлёвского дворца 10 декабря. Видеотрансляция мероприятия велась на странице «Русского радио» в социальной сети «ВКонтакте».

Премия «Золотой Граммофон» Сайт «Русского радио»

Премия «Золотой граммофон» вручается исполнителям, песни которых держатся в хит-параде «Русского радио» более 20 недель. В 2021 году обладателями наград стали Диана Арбенина, Николай Басков, Дима Билан, Полина Гагарина, Ваня Дмитриенко, Артем Качер и Ирина Дубцова, Иракли и Маша Вебер, Денис Клявер, Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе, Дмитрий Маликов, Александр Панайотов, Юлия Савичева, Слава, Ханна, DABRO, Emin, Filatov & Karas, Zivert, Artik & Asti и МакSим.

Певица МакSим вышла на сцену в врачами-реаниматолагами, спасшими её жизнь. Летом 2021 года певица более месяца провела в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких.

Также организаторы премии вручили награду Юрию Антонову специальный приз «Легенда поколений». Кристина Орбакайте получила приз за развитие отечественной музыки.

Читайте ранее в этом сюжете: Золотой состав «Землян» готовится к «Золотому граммофону»