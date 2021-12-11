Москва, , 08:31 — REGNUM Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что на пути Украины в Североатлантический альянс находится шлагбаум, «обойти который не получается», прокомментировала 10 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ползком?» — с иронией предложила в своем Телеграмм-канале Захарова вариант для вхождения Украины в состав альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает идти в НАТО, но на этой дороге внезапно обнаружился шлагбаум.