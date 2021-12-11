Иркутск, , 08:30 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 11 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6644 человека, причём вновь 25 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 145 944 (+600 за сутки). Госпитализированы 4201 (-111 за сутки). В то же время излечились 116 895 пациентов (+459 за сутки). Ещё 560 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, по 25 пациентов с COVID-19 Иркутская область теряет третьи сутки подряд.

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