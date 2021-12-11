Челябинск, 11 декабря, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В аэропорту Челябинска вечером 10 декабря снова искали взрывное устройство. Об этом пишут СМИ.

Взлетная полоса. Аэропорт Челябинска «Баландино»

Поводом для проверки стало анонимное сообщение о якобы минировании. Работа учреждения была приостановлена на некоторое время. Специалисты обследовали здания и сам аэродром, но ничего не нашли и тревоге был дан отбой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту уже «минировали» взлётно-посадочную полосу. Сообщение оказалось ложным.