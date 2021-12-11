Москва, , 08:25 — REGNUM Аномально тёплая для декабря погода установится на Юге России и Северном Кавказе до середины предстоящей недели. Об этом 10 декабря сообщил журналистам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Солнечная погода Publicdomainpictures.net

Благодаря воздействия антициклона, на Юге РФ и на Северном Кавказе будет наблюдаться температура воздуха выше климатической нормы на 5−6 градусов. Такая погода типична для конца октября — начала ноября.

Влияние антициклона будет проявляться от Белого до Черного морей, а центр расположится над Поволжьем. Он сместится на восток только к середине предстоящей недели. Это не вызовет никаких температурных скачков, небольшие осадки в виде дождя могут наблюдаться 16−17 декабря.

Воздух в Нальчике и Грозном на выходных, 11 и 12 декабря прогреется до 5−7 градусов, а во Владикавказе будет ещё теплее: до +9 градусов. В Краснодаре на выходных температура воздуха поднимется до +10…+12 градусов, а в Сочи до +15…+17 градусов. В Волгоградской области будет 0…+2 днём, а в Ростовской области днём в выходные дни ожидается +3…+5 градусов, но ночью возможны заморозки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в столице России и Московской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы