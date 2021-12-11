Тулун, Иркутская область, 11 декабря, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Сотрудники Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» пресекли неправомерные действия автомобилиста обнародовали видеокадры погони за 50-летним лихачом на автодороге Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. Подробности 11 декабря сообщает межмуниципальный отдела МВД России «Тулунский».

Гибдд.рф На трассе

Полицейские заметили автомобиль Toyota Corolla, водитель которого выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Проигнорировав требование сотрудников полиции об остановке, автомобилист попытался скрыться.

Пытаясь уйти от преследования, лихач на большой скорости двигался по федеральной трассе, создавая аварийные ситуации, затем свернул в поле. Вскоре инспекторы ДПС остановили иномарку.

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За рулем оказался житель Куйтунского района, от прохождения процедуры медицинского освидетельствования он отказался. В отношении мужчины составлен ряд административных протоколов.

Как сообщало ИА REGNUM, видеозапись погони в Волжском сотрудников полиции за 16-летним подростком, находившимся за рулем полностью тонированного автомобиля, обнародовало 3 декабря Главное управление МВД по Волгоградской области.

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