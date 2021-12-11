Вашингтон, 11 декабря 2021, 08:24 — REGNUM Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США не обнаружило технических проблем, которые могли бы повлиять на безопасность суборбитальных и космических полётов ракет частной аэрокосмической компании Blue Origin. Об этом со ссылкой на заявление регулятора 10 декабря сообщает агентства Bloomberg.

Джефф Безос
Джефф Безос
teve Jurvetson

Как следует из документа, расследование ситуации в Blue Origin было прекращено после того, как экспертами FAA «не было обнаружено конкретных проблем с безопасностью».

В октябре текущего года FAA, в чью компетенцию также входит регулирование коммерческих космических перевозок в США, начало расследование соответствия качества проектирования и производства в компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса стандартам обеспечения безопасности. Тогда-же представители компании заверили, что Blue Origin строго контролирует соблюдение своих стандартов в этой сфере.

Напомним, что 20 июля Blue Origin впервые осуществила полёт своего корабля New Shepard с пассажирами на борту по суборбитальной траектории. В числе пассажиров этого корабля был и глава компании Безос.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре более 20 действующих и бывших сотрудников обвинили компанию Джеффа Безоса Blue Origin в несоблюдении надлежащих протоколов безопасности, а также пожаловались на токсичную рабочую среду.

Читайте также: Бизнесмен и космический турист Blue Origin разбился в авиакатастрофе

Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудники Безоса пожаловались на сексизм и проблемы безопасности