Вашингтон, 11 декабря, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США не обнаружило технических проблем, которые могли бы повлиять на безопасность суборбитальных и космических полётов ракет частной аэрокосмической компании Blue Origin. Об этом со ссылкой на заявление регулятора 10 декабря сообщает агентства Bloomberg.

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Как следует из документа, расследование ситуации в Blue Origin было прекращено после того, как экспертами FAA «не было обнаружено конкретных проблем с безопасностью».

В октябре текущего года FAA, в чью компетенцию также входит регулирование коммерческих космических перевозок в США, начало расследование соответствия качества проектирования и производства в компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса стандартам обеспечения безопасности. Тогда-же представители компании заверили, что Blue Origin строго контролирует соблюдение своих стандартов в этой сфере.

Напомним, что 20 июля Blue Origin впервые осуществила полёт своего корабля New Shepard с пассажирами на борту по суборбитальной траектории. В числе пассажиров этого корабля был и глава компании Безос.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре более 20 действующих и бывших сотрудников обвинили компанию Джеффа Безоса Blue Origin в несоблюдении надлежащих протоколов безопасности, а также пожаловались на токсичную рабочую среду.

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