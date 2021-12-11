Салехард, 11 декабря, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Ямала заочным голосованием большинством голосов поддержали проект федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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Спикер ямальского парламента Сергей Ямкин напомнил, что история знает много эпидемий, победить которые помогла иммунизация.

«Уже сегодня ясно, что своевременно начавшаяся вакцинация позволила не вводить в России жесткие ограничения, как в Китае, где изолированы целые города. Нужно руководствоваться разумом и думать о будущем. Новые ограничения — это временная мера, я уверен, она даст положительный эффект», — резюмировал Сергей Ямкин.

Отмечается, что благодаря массовой вакцинации от коронавирусной инфекции по данным Роспотребнадзора, число госпитализированных с COVID-19 снизилось в регионе на 40% за последний месяц. Коллективный иммунитет в ЯНАО на сегодня составляет 56,3%.

Как сообщалоИА REGNUM, законопроекты о введение QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации от коронавируса, при посещении общественных мест, а также при пользовании общественным транспортом в Госдуму внесло правительство РФ. В настоящее время документы проходят обсуждение в регионах.