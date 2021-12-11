Москва, 11 декабря 2021, 08:21 — REGNUM В НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи собрали конструкцию вакцины против штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 11 декабря заявил директор центра Александр Гинцбург.
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«Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет», — приводит его слова РИА Новости.
При этом ранее Гинцбург рассказал, что в центре модифицируют созданную в нем вакцину от COVID-19 против разновидности «Омикрон», как это было сделано для всех предыдущих штаммов.
Как передавало ИА REGNUM, ранее группа учёных, исследовавших происхождение штамма «Омикрон» на юге Африки сообщила, что коронавирус SARS‑CoV‑2 находился в организме ВИЧ-инфицированного жителя Южноафриканской Республики более полугода, из-за чего мог мутировать несколько раз и стать причиной появления нового штамма.