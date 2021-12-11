Екатеринбург, 11 декабря, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В Екатеринбурге из жилого дома по ул. Родонитовой эвакуировали 80 человек, в том числе 20 детей. Об этом сообщает свердловский главк МЧС.

Image Catalog Пожар

Пожар произошёл вечером 10 декабря. Он оказался небольшим, но переполоху наделал. На 13-м этаже 26-этажки была повреждена кабина лифта.

Жильцы эвакуировались самостоятельно. Прибывшие пожарные потушили возгорание в течение трёх минут.