Иерусалим, 11 декабря, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Бывший глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на оскорбительные слова в свой адрес, сказанные экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом 10 декабря сообщило издание Maariv со ссылкой на пресс-службу партии «Ликуд», возглавляемой израильским политиком.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Ранее республиканец дал интервью порталу Axios, в котором нецензурно обругал бывшего премьер-министра за поддержку демократа Джо Байдена на прошедших в Соединенных Штатах президентских выборах.

В заявлении «Ликуд» подчеркивается, что Нетаньяху высоко ценит деятельность Дональда Трампа по поддержке и защите Израиля. Однако в документе также говорится о том, что бывший премьер-министр ценит важность израильско-американского сотрудничества, в связи с чем он должен был поздравить Байдена со вступлением в должность президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября 2020 года Биньямин Нетаньяху заявил, что союз Израиля и США в период президентства Дональда Трампа достиг «беспрецедентных высот». Он также сказал, что Израиль глубоко благодарен Вашингтону и лично Трампу за деятельность по укреплению Израиля и продвижению мира.