Кейптаун, , 08:25 — REGNUM Южноафриканские ученые не обнаружили никаких признаков того, что новый штамм коронавируса «Омикрон» вызывает более тяжелую форму COVID-19. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Согласно данным, полученным из больниц ЮАР, число госпитализаций, вызванных COVID-19, в настоящее время резко возросло. При этом не наблюдается столь же значительного увеличения уровня смертности. Кроме того, обнадеживающими остаются относительно низкие показатели средней продолжительности госпитализации лиц, зараженных «Омикроном».

Хотя, как считают ученые, для более точных выводов требуется больше времени, министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла заявил о неагрессивной природе нового штамма.

«Предварительные данные действительно свидетельствуют о наблюдающемся росте числа случаев госпитализаций… Похоже, что это происходит исключительно из-за общего роста числа зараженных, а не вследствие агрессивности самого штамма «Омикрон», — сообщил министр.

В последние несколько дней в стране наблюдается вспышка заболеваемости коронавирусом. Ежедневно регистрируется около 20 000 новых случаев заражений. Показатели еще не достигли пиковых значений, отмеченных во время третьей волны коронавируса, когда каждый день отмечалось 26 000 новых случаев заболевания COVID-19.

ЮАР оповестила о появлении нового варианта SARS-CoV2 в конце прошлого месяца. На сегодняшний день здесь были полностью вакцинированы около 38% взрослых граждан.