Москва, , 08:10 — REGNUM Лауреатом общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева в номинации «Проза для детей» стала забайкальский писатель Нина Коледнева с произведением «Золотая нить». Как сообщает сегодня, 11 декабря, пресс-служба правительства Забайкалья, торжественная церемония награждения состоялась накануне, в рамках «Дней регионов Дальнего Востока в Москве».

Дальний Восток Иван Шилов © ИА REGNUM

Победителя в номинации «Проза для детей» объявил сценарист, писатель, кандидат филологических наук, председатель жюри премии Андрей Герасимов.

«При всём уважении к моим коллегам, «взрослым писателям», я считаю, что детская литература является основополагающей. Именно она создает человечество в том виде, в каком мы его имеем. Здесь сидит очень много людей из разных поколений и читающих разные книги в разное время, влюбляющиеся в тех или иных писателей.

Но все эти писатели у нас разные, потому что мы из разных поколений. А вот писатели детские у нас у всех одни. Все мы знаем Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Агнию Барто и Жюль Верна. Мы выросли на их книгах. Потом мы можем перестать читать, но детская литература — это то, что создает основу всем мировоззренческим и целеполагающим векторам в нашей жизни», — сказал Андрей Герасимов.

Каждый из авторов лучших работ получил по 500 тысяч рублей.

Также награду получили не только победители номинаций премии, на церемонии вручили специальные призы за вклад в развитие Дальнего Востока и развитие современной культуры Дальнего Востока.

«Нашей миссией и правительства Российской Федерации является развитие Дальнего Востока. На Дальнем Востоке сегодня реализуются тысячи новых инвестиционных проектов, создано более 80 тысяч рабочих мест, привлечено более двух триллионов инвестиций. Достаточно этого или нет? Нет, конечно!

Самое главное, чтобы россияне любили Дальний Восток, чтобы как можно больше людей приезжали и создавали новые предприятия, школы, работали в больницах, ловили рыбу и так далее. Для того, чтобы любить Дальний Восток, надо, в том числе, читать о них книги. В будущем году исполнится 150 лет со дня рождения Владимира Арсеньева. Читая его книги, чувствуешь и воспринимаешь Дальний Восток как легенду. Этим же занимаются и сидящие в этом зале люди. Благодарю вас за это», — сказал во врем церемонии награждения заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Напомним, что общероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева учреждена в 2019 году по инициативе заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Основная задача премии не только наградить победителей и рассказать о современных авторах, но и привлечь культурный интерес к Дальнему Востоку, как территории приоритетного развития XXI века.

Как сообщало ИА, в Приморье с 24 по 26 сентября проходил третий фестиваль «Литература Тихоокеанской России». Его основная цель — поиск историко-культурного кода Дальнего Востока. Участники уделили особое внимание творчеству знаковой личности — путешественника, исследователя, писателя Владимира Арсеньева. Главная тема: «Кто мы, дальневосточники?».

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