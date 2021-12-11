Даллас, США, 11 декабря, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Редкое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» писательницы Джоан Роулинг продано на аукционе Heritage Auctions в США за рекордные $471 тыс. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

(сс) lozikiki Книги «Гарри Поттер»

«Гарри Поттер и философский камень» стала первой книгой Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике. Многие издательства отказались от будущего бестселлера, а принявшее книгу издательство Bloomsbury выпустило книгу в твёрдом переплёте тиражом в 500 экземпляров.

Более половины этого тиража было передано в библиотеки и школы, в продажу поступило всего 200 книг. Одна из этих книг и была выставлена на торги в Далласе (США, штат Техас).

Сохранившийся в отличном состоянии экземпляр ушёл с молотка за $471 тыс. В аукционном доме отметили, что это стало рекордной суммой, когда-либо заплаченной за издание книги о Гарри Поттере.

Первый роман Роулинг о мальчике-волшебнике вышел в 1997 году. Заключительная книга серии опубликована в 2007 году. Общий тираж книг о Гарри Поттере превысил 500 млн.