Абу-Даби, , 08:07 — REGNUM Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил представителю Норвегии Магнусу Карлсену в 11-й партии матча за мировую шахматную корону, в результате чего последний досрочно сохранил свой титул чемпиона мира. Об этом 11 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шахматы Иван Шилов © ИА REGNUM

Встреча состоялась в Дубае и Непомнящий играл в ней белыми. По итогам игры счет в матче стал 7,5:3,5 в пользу норвежца и российский шахматист проиграл, лишившись даже теоретических шансов на победу за три тура до окончания матча.

Отметим, первые пять игр прошли с ничейным результатом, а в шестой, которая стала самой продолжительной в матчах за титул чемпиона мира, норвежец выиграл, после чего также победил в трех из пят последующих встреч.