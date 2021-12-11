Афины , , 08:07 — REGNUM В Москве с обеспокоенностью наблюдают за концентрацией солдат НАТО в Греции и переброской через эту страну военной техники альянса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью греческому телеканалу Antenna.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Интервью было записано перед встречей президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом 8 декабря в Сочи и показано в передаче «Специальный репортаж» вечером 10 октября.

В нём Песков отметил, что власти Греции допускают переброску сотен тысяч единиц военной техники через порт Александруполис и открывают новые базы для НАТО.

«Вы открываете новые базы для НАТО, а в то же время НАТО называет нас врагом. И НАТО формулирует главную цель альянса, которой является сдерживание России. Это нас беспокоит, вы должны нас понять», — сказал представитель Кремля.

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Песков также выразил мнение, что поведение Греции продиктовано обязательствами, вытекающими из членства в НАТО, что не снимает с греческих властей ответственности за происходящее на территории Греции.

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