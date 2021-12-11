Дамаск, 11 декабря, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Приём пациентов в провели российские военные врачи в сирийской провинции Эль-Кунейтра, сильно пострадавшей во время войны. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба Минобороны России.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сирия

Медики приехали в город Эль-Висия, расположенный в южной части Сирии, приём пациентов длился весь день. По словам медиков, к ним обращались с различными медицинскими проблемами: от сахарного диабета до аллергических высыпаний.

Отмечается, что в основном к врачам обращались мужчины. Для местных жителей получить консультацию у врача — это роскошь, ближайшая больница находится отсюда за много километров.

Провинция до войны была аграрным регионом, здесь до сих пор очень много садов. Однако она очень сильно пострадала во время боевых действий, спокойно тут не было уже давно.

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