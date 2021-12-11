Екатеринбург, , 07:59 — REGNUM В Свердловской области с начала 2021 года удалось запустить 29 новых производств. Об этом на встрече с главой федерального Минпромторга Денисом Мантуровым заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Свердловская область

Avtonomer.net

Общий размер инвестиций превысил 30 млрд рублей. Всего удалось создать более 1,3 тыс. новых рабочих мест.

Чиновник отметил, что пандемия сейчас в некоторой степени ограничивает в развитии. Тем не менее в регионе удаётся не снижать темпы развития промышленности, являющейся традиционно ключевой отраслью экономики.