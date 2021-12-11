Донецк, , 07:57 — REGNUM Официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин накануне, 10 декабря, сделал экстренное заявление, в котором изобличил украинское руководство в невыполнении Минских соглашений и провокации, которая привела к гибели и ранению военнослужащих в Донецке.

Донецк © ИА REGNUM

По его словам, Украина пытается ввести мировое сообщество в заблуждение, регулярно заявляя на различных международных площадках о приверженности мирному урегулированию конфликта на Донбассе:

«Однако украинские боевики с одобрения киевских властей продолжают целенаправленную агрессию против жителей нашей Республики. При этом они все чаще применяют террористические методы, направляя беспилотные летательные аппараты с самодельными взрывными устройствами для нанесения ударов по мирному населению».

"Боевики 54-й бригады по приказу военного преступника Майстренко в очередной раз применили беспилотник типа «Октокоптер» с подвешенным к нему взрывным устройством, осуществив его сброс в районе остановки общественного транспорта в жилом районе поселка шахты «Трудовская» г. Донецк.

Неразорвавшееся взрывное устройство было обнаружено местными жителями, а место происшествия оцеплено военнослужащими Народной милиции ДНР. В ходе обезвреживания сброшенного боеприпаса неустановленного типа произошел его подрыв. В результате один военнослужащий погиб, а второй получил осколочные ранения.

К большому сожалению, агрессия украинских боевиков вновь унесла жизнь еще одного защитника Республики, оставив двух несовершеннолетних дочерей без отца. Выражаем родным и близким погибшего защитника искренние соболезнования. Материалы по факту совершенного теракта будут переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 54 бригады Майстренко.

Отсутствие жесткой реакции со стороны международных наблюдателей порождает чувство полной безнаказанности у украинских террористов и побуждает их к совершению новых преступлений», — сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время Киев заметно активизировал свою деструктивную политику, направленную на срыв Минских соглашений и не упускает возможности для новых провокаций в Донбассе, а Запад в этом ему активно помогает.

Только за 9 декабря в нарушение Минских соглашений киевские оккупанты разместили девять единиц военной техники в четырёх подконтрольных Украине населенных пунктах.

Тем временем на внеочередной встрече Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, состоявшейся 9 декабря, ВСУ продемонстрировали свою несостоятельность в переговорах и продолжили лишь грубую имитацию работы по укреплению перемирия в Донбассе, заявил журналистам полпред России в Контактной группе Борис Грызлов по окончании заседания.

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