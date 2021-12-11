Вашингтон, , 07:57 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена согласилась оказать Украине военную помощь на общую сумму $200 млн, однако задерживает ее поставки, чтобы не нагнетать обстановку. Об этом передает телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме.

Флаги США и Украины (сс) Ministry of Defense of Ukraine

По их данным, Вашингтон обеспокоен ситуацией на российско-украинской границе и стремится избежать дальнейшей эскалации конфликта. Пока американские власти пытаются снизить напряженность за счет дипломатической работы. Источники утверждают, что документ на отправку военной помощи Киеву уже несколько недель лежит на столе у президента США Джо Байдена.

При этом источники добавляют, что в случае военного конфликта США готовы нарастить объемы военной помощи Киеву. При этом какие средства Вашингтон поставил на Украину пока неизвестно.