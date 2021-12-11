Берлин, , 07:49 — REGNUM Бывший канцлер Германии Ангела Меркель хочет написать книгу, где изложит свою биографию. Об этом 10 декабря сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на экс-советник политика Беате Бауманн, которая будет помогать в написании текста.

Ангела Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Бауманн, Меркель не собирается раскрывать подробности всей своей жизни, а только основную политическую деятельность. В мемуары войдут такие темы, как финансовый кризис, миграция в ЕС и пандемия.

Бауманн отметила, что в написании текста не будет участвовать кого-либо еще, кроме нее и экс-канцлера. Советник добавила, что на создание книги может уйти от двух до трех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в Берлине прошла церемония передачи дел от Ангелы Меркель новому канцлеру Германии Олафу Шольцу.

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