Москва, , 07:42 — REGNUM Автомобильный рынок в России занял второе место в Европе по итогам продаж легковых и лёгких коммерческих автомобилей в ноябре 2021 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Авторынок Zimbio.com

Во многих странах Европы продажи автомобилей осенью текущего года существенно снизились в сравнении с осенью года 2020-го. На крупнейшем авторынке Европы — в Германии — продажи упали на 30,7% до 198 тыс. легковых автомобилей.

Российский рынок с продажами на уровне 125,5 тыс. автомобилей стал вторым по объёму в Европе. В сравнении с ноябрём 2020 года продажи автомобилей в России упали на 20,4%.

Третью строчку в рейтинге крупнейших авторынков Европы по итогам ноября заняла Франция, где было продано 122 тыс. автомобилей (падение на 3,2%). Четвёртое место занял рынок Великобритании, впервые за 5 месяцев показавший рост. Общие продажи легковых автомобилей в Великобритании в ноябре 2021 года составили 115,7 тыс. автомобилей.

Замкнула пятёрку лидеров Италия с показателями в 104,5 тыс. проданных автомобилей. Падение рынка в сравнении с ноябрём 2020 года составило 24,6%.

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