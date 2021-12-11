Сан-Марино, 11 декабря 2021, 07:41 — REGNUM Прививать российской вакциной от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы начнут с 22 декабря власти республики Сан-Марино. Об этом 11 декабря сообщил журналистам официальный представитель Института социальной безопасности страны Франко Кавалли.
На вакцинацию уже записались около 300 человек.
По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), однокомпонентная вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» зарегистрирована в Сан-Марино в конце ноября. В страну поступили первые 4 тыс. доз препарата. «Спутник V» не был одобрен Европейским агентством лекарственных средств, что не позволяло сан-маринцам получить сертификат о вакцинации, действительный в Европе.
Кавалли уточнил, что на данный момент иностранным гражданам в Сан-Марино сделали 2 342 прививки российской вакцина. Он подчеркнул, что за время вакцинации у привитых российской вакциной «серьезных побочных эффектов не наблюдалось».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Сан-Марино было доставлено 4 тыс. доз этого препарата поступили в республику позднее, в ноябре.
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