Чита, 11 декабря, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Министерство экономического развития России утвердило методические рекомендации по созданию инвестиционной карты субъектов и внедрения свода инвестправил. Это инструменты нового регионального инвестиционного стандарта, который повысит конкурентоспособность российской юрисдикции. Забайкальский край вошел в число 12 регионов, которые используют это первыми. Подробности 11 декабря сообщает пресс-служба правительства региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

Регионы создадут карты на базе доступных сервисов. На них нанесут топографические данные, сведения об инфраструктуре, инвестплощадках, преференциальных режимах, льготах. Субъекты оптимизируют путь и сроки для подключения к инфраструктуре согласно своду инвестиционных правил, исходя из своей специфики.

Алгоритмы по водо‑ и электроснабжению, получению земельных участков, разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию разработаны совместно с Минэнерго, Минстроем страны и Росреестром.

В 2022 году профильные ведомства представят новые алгоритмы для подключения к тепло‑ и газоснабжению, дорожной инфраструктуре, а также оптимальные пути для получения мер поддержки, включая количество документов и сроки рассмотрения заявок.

«Стандартизация работы позволит привлечь средства в новые проекты, сократить срок их запуска и увеличить поступления в региональные бюджеты. Речь не только о российских инвесторах, но и зарубежных. Ведь одна из задач нового стандарта — повысить конкурентоспособность российской юрисдикции», — отметил первый заместитель министра экономического развития Андрей Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, работу в этом направлении курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Ранее выпустили приказы для создания инвестиционной декларации, агентств развития и инвесткомитетов. Полностью утвержденный региональный инвестиционный стандарт внедряют 12 пилотных субъектов. Все проекты учтут в специальном реестре.

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